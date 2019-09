Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat auf ihrer gestrigen Sitzung den Leitzins unverändert bei 0,75% belassen, so die Analysten von Postbank Research.Zudem gebe es keine Anzeichen, dass die Währungshüter noch vor einer wie auch immer gearteten Brexit-Lösung an der Zinsschraube drehen würden. Allerdings habe sich der Ton bezüglich einer möglichen geldpolitischen Lockerung im Vergleich zur Sitzung vor einem Monat etwas verstärkt. Ein Grund hierfür dürfte sein, dass die Notenbank ihre Wachstumserwartung für das 3. Quartal aufgrund der nach wie vor offenen Brexit-Frage vorsichtshalber von 0,3% auf 0,2% im Vorquartalsvergleich gesenkt habe. ...

