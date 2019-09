Den zweiten Tag in Folge kann die Aktie des Windturbinen-Herstellers NORDEX an der Börse kräftig zulegen. Dabei kommt der neue Schwung vor allem aus der politischen Ecke. Denn im Rahmen eines sogenannten Klimaschutzpaketes will die Bundesregierung in den nächsten Jahren einen dreistelligen Milliardenbetrag investieren. Dabei für NORDEX insbesondere interessant: Für den Windenergieausbau an Land ist geplant, dass hier die installierte Leistung von derzeit gut 50 GW bis 2030 auf rund 80 GW erhöht werden soll.Bildnachweis: © Bernecker Research AG

