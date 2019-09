Heute ist ja grosser Verfall und Index-Umstellungstag. Im DAX wird sich beispielsweise ThyssenKrupp nach 31 Jahren verabschieden. In Wien wird Verbund die Andritz im ATXFive ersetzen, Immofinanz kommt in den Stoxx 600. Auf Verbund und Immofinanz haben wir mit dem wikifolio gewettet, über einen kleinen Effekt Marke "wir hatten recht" (wie bei einer Sportwette) würden wir uns freuen. Interessant ist ja, dass das Recht-Haben (man kann auch sagen "Vertrauen auf historische Muster") an den Börsen nicht mehr so einfach ist, gelernte Muster gelten nicht mehr. Und so war es auch bezeichnend, dass zB Thyssen just vor dem DAX-Aus die beste Phase seit ewig hatte bzw. auch der ATXFive-Neuling Verbund zuletzt schwächelte und der aussscheidende Titel Andritz stark war. Siehe ...

