Ein Outperformer aus Linz ist Herbert Scherrer, der mit seinem WSS Aktien Österreich Fonds ytd fast 20 Prozent im Plus liegt. Ich habe ihn befragt: Der Immobereich habe geholfen, der aktuell mit rund 17% vertreten sei, S immo 4,3%, UBM 2,4%, CA Immo 5,5% u. Immofinanz 4,6% Gewicht. In der voestalpine habe er laufend runtergemischt und ist mit aktuell 7 % vertreten. Weiters hohe Gewichtungen gibt es in Wienerberger mit 6,5% und OMV mit 7,6%. Auch ein Nebenwert hat geholfen: ams. Scherrer: Jetzt warten wir, bis auch die kleineren Werte, die runtergeprügelt wurden und doch massives Potential habenm wieder kommen". Er nennt in diesem Zusammenhang: Polytec, Amag, Semperit, Mayr Melnhof, Porr , Strabag und Lenzing. Und in noch einem Punkt ist er zuversichtlch: "Nach der Wahl mit ...

