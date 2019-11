Nach schwächerem Start hat die Hoffnung auf zeitnahe Wiederaufnahme von Auslieferungen des Krisenjets 737 Max am Montag für einen Kurssprung bei Boeing gesorgt. Die Papiere zogen im Dow Jones Industrial zuletzt um 4,4 Prozent an und mauserten sich so zum zweitbesten Indexwert.

Der Flugzeugbauer hatte zuvor mitgeteilt, dass die Auslieferungen im Dezember womöglich wieder beginnen können - abhängig davon, ob im Freigabeprozess bestimmte Meilensteine erreicht werden.

Die Zertifizierung einer neuen Kontrollsoftware für den Jet, der seit März 2019 infolge von zwei Abstürzen mit globalen Flugverboten belegt ist, werde laut Boeing-Sprecher Gordon Johndroe noch Mitte Dezember durch die US-Regierung erwartet.

Dies könne den Weg frei machen für eine Aufnahme der Auslieferungen und anlaufende Pilotenschulungen. Mit einer Freigabe für den Linienverkehr rechnet Boeing derweil aber nicht vor Januar./tih/zb

