Wer sein iPhone bereits auf iOS 13 aktualisiert hat, der hat es vermutlich schon gemerkt. Auf einmal fragen Apps danach, ob sie Bluetooth verwenden dürfen. Aber warum ist das so? Kaum ist das iOS-13-Update eingespielt, bittet eine Vielzahl an Apps um Erlaubnis, Bluetooth zu benutzen. Darunter auch solche, bei denen dem Durchschnittsnutzer nicht einmal bewusst war, dass diese Apps überhaupt irgendeine Bluetooth-Funktion besitzen. Grund dafür ist eine neue Datenschutzmaßnahme, die in iOS 13 enthalten ist, die dafür sorgt, dass Apps die Einwilligung des Nutzern einholen ...

