BERLIN (Dow Jones)--Das Investmentunternehmen Capital Group hat seinen Anteil am Energiekonzern Eon noch kurz vor der Genehmigung der Innogy-Übernahme durch Brüssel auf rund ein Zehntel aufgestockt. Die amerikanische Gruppe mit Sitz in Los Angeles hält seit Montag 10,07 Prozent der Aktien des DAX-Konzerns, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Damit habe die Capital Group die Schwelle überschritten, ab der eine Meldung verpflichtend sei, erklärte ein Eon-Sprecher gegenüber Dow Jones Newswires. Laut der letzten verpflichtenden Mitteilung hatte die Investmentgruppe noch einen Anteil von 5,01 Prozent an Eon.

"Wir beobachten den erfreulichen Trend, dass sich zunehmend langfristig orientierte Investoren bei Eon engagieren", sagte der Eon-Sprecher. Die Capital Group machte indes keine Angaben zu dem Deal. Man kommentiere grundsätzlich keine Investment-Entscheidungen, erklärte eine britische Sprecherin.

Am Dienstag hatte die EU-Kommission der Zerschlagung von Innogy durch Eon und RWE und damit der wohl größten Transaktionen der deutschen Industriegeschichte unter Auflagen grünes Licht gegeben. Dabei will Eon den Schwerpunkt auf die Verteilung und den Handel mit Strom und Gas setzen, RWE vor allem auf Stromerzeugung und Großhandel. Die bislang von RWE gehaltenen 76,8-prozentigen Anteile an Innogy waren am Mittwoch auf Eon übergegangen. Bis zum Ende der kommenden Woche soll zudem auch das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Minderheitsaktionäre von Innogy vollzogen werden.

