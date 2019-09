COCA-COLA EUROPEAN: Transaction in Own Shares

20 September 2019

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC

(the "Company")

Transactions in Own Shares

The Company announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of EUR 0.01 each through Credit Suisse Securities (USA) LLC. The purchased shares have all been cancelled.

These share purchases form part of the Company's existing buyback programme, as announced on 12 September 2018, in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 29 May 2019 (the "Buyback Programme"). The Company will make further announcements in due course following the completion of any further purchases pursuant to the Buyback Programme.

USX purchases

Daily aggregated information by trading venue

Date of purchase Aggregate number of ordinary shares of EUR 0.01 each purchased Highest price paid per share (USX) Lowest price paid per share (USX) Volume weighted average price paid per share (USX) Trading venue 13 September 2019 1,762 56.4 55.73 55.930585 BATS Global Markets ("BATS") 13 September 2019 1,300 56.16 55.89 55.983077 Boston Stock Exchange ("BSE") 13 September 2019 800 56.16 55.8 55.952500 BATS Global Markets Secondary

Exchange ("BYX") 13 September 2019 1,300 56.4 55.84 56.039231 CFX Alternative Trading ("CFX") 13 September 2019 3,422 56.46 55.68 56.029380 IEX ("IEXG") 13 September 2019 106,066 56.61 55.68 56.053581 NASDAQ ("NASDAQ") 13 September 2019 100 55.92 55.92 55.920000 NYSE - National Exchange ("NSX") 13 September 2019 5,365 56.43 55.72 55.980157 New York Stock Exchange ("NYSE") 13 September 2019 5,203 56.24 55.74 55.934334 OTC Markets ("OTC") 13 September 2019 90 55.83 55.83 55.830000 Nasdaq PHX ("PHLX") 13 September 2019 204 56.16 55.73 55.808333 NYSE Arca ("PSE") 13 September 2019 590 56.16 55.73 56.050542 CBOE EDGA Equity Exchange ("XDEA") 13 September 2019 798 56.4 55.68 55.956642 CBOE EDGX Equity Exchange ("XDEX") 16 September 2019 3,443 55.67 55.115 55.345128 BATS 16 September 2019 1,710 55.62 55.12 55.464444 BSE 16 September 2019 967 55.645 55.12 55.373599 BYX 16 September 2019 1,600 55.68 55.37 55.440000 CFX 16 September 2019 1,760 55.58 55.11 55.295199 IEXG 16 September 2019 129,995 55.61 55.1 55.362996 NASDAQ 16 September 2019 11,424 55.69 55.12 55.434075 NYSE 16 September 2019 8,999 55.68 55.105 55.352709 OTC 16 September 2019 1,081 55.55 55.12 55.286772 PSE 16 September 2019 719 55.47 55.13 55.382100 XDEA 16 September 2019 302 55.55 55.42 55.479768 XDEX 17 September 2019 2,921 55.87 55.53 55.682164 BATS 17 September 2019 3,193 55.74 55.38 55.638234 BSE 17 September 2019 601 55.7 55.38 55.578536 BYX 17 September 2019 4,274 55.84 55.4 55.750173 CFX 17 September 2019 217 55.87 55.54 55.604286 IEXG 17 September 2019 8,188 55.92 55.06 55.607035 NASDAQ 17 September 2019 200 55.59 55.57 55.580000 NSX 17 September 2019 95,708 55.95 55.1 55.679700 NYSE 17 September 2019 7,464 55.85 55.1 55.555161 OTC 17 September 2019 132 55.7 55.7 55.700000 PHLX 17 September 2019 502 55.74 55.57 55.595598 PSE 17 September 2019 600 55.75 55.57 55.668117 XDEA 17 September 2019 1,000 55.87 55.1 55.553000 XDEX 18 September 2019 1,643 55.77 55.46 55.605922 BATS 18 September 2019 1,500 55.78 55.46 55.559333 BSE 18 September 2019 602 55.71 55.47 55.595083 BYX 18 September 2019 2,800 55.71 55.29 55.543929 CFX 18 September 2019 610 55.8 55.47 55.663443 IEXG 18 September 2019 2,512 55.78 55.23 55.533511 NASDAQ 18 September 2019 300 55.71 55.47 55.606667 NSX 18 September 2019 99,433 55.82 55.12 55.566774 NYSE 18 September 2019 4,000 55.77 55.2 55.523000 OTC 18 September 2019 400 55.71 55.46 55.570000 PSE 18 September 2019 500 55.71 55.46 55.548000 XDEA 18 September 2019 700 55.64 55.46 55.488571 XDEX 19 September 2019 1,802 56.61 56.17 56.289428 BATS 19 September 2019 762 56.62 56.16 56.477822 BSE 19 September 2019 204 56.49 56.24 56.485098 BYX 19 September 2019 1,500 56.62 56 56.361000 CFX 19 September 2019 85,038 56.62 56.16 56.468045 NASDAQ 19 September 2019 4,627 56.61 56.17 56.272239 NYSE 19 September 2019 5,148 56.62 55.86 56.270066 OTC 19 September 2019 34 56.21 56.21 56.210000 PHLX 19 September 2019 783 56.49 56 56.201201 PSE 19 September 2019 100 56.56 56.56 56.560000 XDEA 19 September 2019 2 56.18 56.17 56.175000 XDEX

Transaction details

The table below contains detailed information of the individual USX trades made by Credit Suisse Securities (USA) LLC as part of the Buyback Programme.

Schedule of purchases

Shares purchased: Coca-Cola European Partners plc

(ISIN: GB00BDCPN049) Dates of purchases: 13, 16, 17, 18 and 19 September 2019 Investment firm: Credit Suisse Securities (USA) LLC

Individual transactions

A full breakdown of the individual transactions can be viewed at:

https://www.ccep.com/system/file_resources/7041/190920_Weekly_Buyback_Programme_trade_details.pdf

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC

Paul van Reesch

Deputy Company Secretary

+44 (0) 1895 231 313

