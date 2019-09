Bonn (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten dies- und jenseits des Atlantiks gab es gestern per saldo nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.Die ohnehin spärlichen Konjunkturdatenveröffentlichungen seien kaum zur Kenntnis genommen worden. Auch seitens der übergeordneten Themen wie Handelsstreit oder Brexit habe es keine neuen Impulse gegeben. Hierzulande sei die 10-jährige Bundrendite um einen Basispunkt auf -0,51% gestiegen. 10-jährige Treasuries wiederum hätten am Abend in vergleichbarem Ausmaß niedriger als am Vortag mit 1,77% rentiert. Hier habe die Aufwärtsbewegung der Renditen schon am Mittwochabend nach der FOMC-Entscheidung eingesetzt, während der deutsche Rentenmarkt diese in abgeschwächter Form erst am Donnerstagmorgen nachvollzogen habe. (20.09.2019/alc/a/a) ...

