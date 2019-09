Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Es kam wie erwartet: Am Mittwochabend gab die US-Notenbank nach ihrer Sitzung bekannt, den Leitzins zum zweiten Mal in Folge zu senken, so die Börse Stuttgart.Somit liege der Leitzins der FED nun in einer Spanne von 1,75% bis 2,0%. "Wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, damit die Wirtschaft weiterhin stark bleibt", habe sich Notenbank-Chef Powell im Anschluss geäußert. ...

