Der französische Recycler Derichebourg verfolgt große Expansionspläne in Spanien. Das Unternehmen gab heute die Übernahme des Schrottrecyclers Lyrsa bekannt - laut Derichebourg Marktführer in Spanien. Der mit der Muttergesellschaft Layro geschlossene Vertrag betrifft den Erwerb der Mehrheitsanteile an Lyrsa sowie der Schwesterunternehmen Archamesa und Redisa, heißt es. Außerdem beinhalte der Vertrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...