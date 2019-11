Die Deutsche Börse könnte sich laut einem Bericht am Rennen um den spanischen Börsenbetreiber Bolsas y Mercados Espanoles (BME) beteiligen. Nachdem die Spanier am Montag ein Kaufangebot vom Schweizer Börsenbetreiber Six erhalten hatten und gleichzeitig in Gesprächen mit der "Mehrländerbörse" Euronext stehen, würden die Frankfurter nun ebenfalls eine Offerte in Erwägung ziehen, berichtete die spanische Zeitung "La Informacion" am Dienstag unter Berufung auf nicht genannte Marktkenner. Ein Sprecher der Deutschen Börse wollte sich zu den Gerüchten nicht äußern. Die im Dax gelistete Aktie der Frankfurter legte am Dienstag zum Handelsbeginn leicht um 0,29 Prozent zu, befand sich damit aber auf den hinteren Rängen im Leitindex.

In Europa wird der Markt von der London Stock Exchange und Deutschen Börse dominiert. Die Deutsche Börse ist auch an Übernahmen interessiert - fokussiert sich dabei aber eigentlich nicht unbedingt auf Betreiber, die vor allem auf Aktienmärkte spezialisiert sind, sondern auf Handelsplattformen für Devisen und Rohstoffe. Hier hatte es zuletzt einen Rückschlag gegeben, da die Refinitiv-Tochter FXall nicht zu haben war./kro/knd/mis

ISIN DE0005810055 NL0006294274 ES0115056139

AXC0086 2019-11-19/09:34