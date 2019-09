Köln (ots) -



Gigantische Plastikstrudel treiben in den Weltmeeren. Jährlich kommen

Millionen Tonnen hinzu. Der Müll landet in den Mägen von Fischen und

anderen Meeresbewohnern - und über die Nahrungskette schließlich im

Menschen. Bis zu fünf Gramm Mikroplastik, Kunststoff-Teilchen mit

einem Durchmesser unter fünf Millimetern, nehmen wir pro Woche laut

einer Studie auf. Die gesundheitlichen Folgen sind noch nicht

erforscht.



Weltweit haben Initiativen dem Kunststoff im Meer den Kampf angesagt.

ARD-Autor Andreas Horchler hat technologische Ansätze erkundet,

begleitete eine Reinigungsinitiative und hat mit Wissenschaftlern

gesprochen. "Tödliches Plastik im Meer - Ein Feature über den Kampf

gegen Kunststoffmüll in den Ozeanen" heißt das neue ARD

radiofeature. Ab Mittwoch, 25. September 2019, ist es in sieben Wort-

und Kulturwellen der ARD zu hören und ist im Internet unter

www.ardaudiothek.de sowie als Podcast verfügbar.



Mittlerweile gibt es fünf riesige Müllstrudel in den Weltmeeren. Bis

zur Hälfte dieser nicht genau bestimmbaren Plastikmenge gelangt über

Flüsse ins Meer. Acht Flüsse in Asien und zwei in Afrika sind für

rund 90 Prozent des globalen Plastikeintrags aus Flüssen ins Meer

verantwortlich. Die Meeresströmungen kennen keine Grenzen.



Wir verfügen heute trotz vielfältiger Ansätze und Ideen nicht über

eine ausreichende Technologie, um die Ozeane zu säubern. Ein

Grundproblem der Müllsammler auf hoher See besteht darin, dass

ihre Sammelsysteme nicht in größere Meerestiefen vordringen können.

Müll aus dem Meer zu fischen ist bislang ein hilfloses Unterfangen.



Deswegen ist es besser, Plastik erst gar nicht in Flüsse und Meere

gelangen zu lassen. Die Politik ist hier gefordert. Schweden

verbietet seit Anfang 2019 den Verkauf von Kosmetika, die

Mikroplastik enthalten. Die EU hat immerhin eine Plastikverordnung

auf den Weg gebracht. Ein weltweites Abkommen kam bislang nicht

zustande. Stattdessen exportieren Europa und die USA weiterhin

tonnenweise Kunststoffabfälle, beispielsweise nach Asien, wo ein

großer Teil über die Flüsse in die Ozeane gelangt. So wachsen die

Müllstrudel weiter an.



Andreas Horchler, Jahrgang 1963, arbeitete fast 30 Jahre für die ARD.

Mehr als 50 Featuresendungen, Soundhörspiele und Hörbücher entstanden

in dieser Zeit. Von 2013 bis 2017 war Horchler ARD-Korrespondent in

Washington. Anschließend leitete er die Kommunikationsabteilung einer

Hochschule in Frankfurt am Main. Inzwischen begleitet er Unternehmen

bei der Entwicklung von Audio - und Videoformaten.



