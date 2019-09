Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach einer Veranstaltung mit der Chefin Emma Walmsley auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der britische Pharmakonzern wolle zunächst die Produktpalette im Segment Pharmazeutika und Impfstoffe stärken, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den vergangenen zwölf Monaten habe GlaxoSmithKline in den Segmenten Onkologie und Immunologie bereits deutliche Fortschritte gemacht./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 17:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2019 / 12:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-09-20/13:50

ISIN: GB0009252882