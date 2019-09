Accentro Real Estate AG: ACCENTRO erwirbt Immobilienportfolio in Oberbayern DGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien Accentro Real Estate AG: ACCENTRO erwirbt Immobilienportfolio in Oberbayern 20.09.2019 / 14:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc Mitteilung ACCENTRO erwirbt Immobilienportfolio in Oberbayern Berlin, 20. September 2019 - Die ACCENTRO Real Estate AG, (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb eines Wohnungsportfolios mit Neubaupotential in Oberbayern zu einem Kaufpreis von über 50 Millionen abgeschlossen. Der Nutzen- und Lastenwechsel der Immobilien erfolgt zu einem großen Teil zum 31. Dezember 2019 nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises. Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main und Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). Ansprechpartner Investor Relations Nicole Birth ACCENTRO Real Estate AG Uhlandstr. 165, 10719 Berlin E-Mail: birth@accentro.de Tel. 030 - 887 181 799 Fax 030 - 887 181 11 20.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 877363 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 877363 20.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A0KFKB3 AXC0174 2019-09-20/14:24