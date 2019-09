Facebook hat drei neue interaktive Werbeformate vorgestellt, die Nutzer animieren sollen, sich aktiv mit ihnen zu befassen, etwa ein Spiel zu spielen. Facebooks neue Werbeformate bringen die Möglichkeit, innerhalb einer Ad ein Spiel zu spielen, ein Produkt mittels Augmented Reality zu erleben oder an einer Video-Umfrage teilzunehmen. Facebook will Nutzer zum aktiven Umgang mit der eingeblendeten Werbung animieren. Es ist nun an den Werbekunden, ansprechende Formate zu entwickeln, die der Betrachter verwenden will. Das können Facebooks neue ...

