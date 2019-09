Bereits Mitte der Woche hat der US-amerikanische Softwarekonzern Adobe (WKN: 871981) seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. Obwohl diese, wieder einmal, überzeugend ausfielen, sackte die Aktie im Anschluss an die Vorlage zunächst leicht ab. Allerdings griffen die Bullen umgehend wieder beherzt zu, so dass die Schwächeperiode nur von sehr kurzer Dauer war und inzwischen schon wieder als überwunden angesehen werden kann. Wie aber ist die Aktie zu bewerten?

Um dies zu eruieren, müssen wir natürlich zunächst einmal einen Blick auf die vorgelegten Quartalszahlen werfen. Konkret vermeldete das Management um CEO Shantanu Narayen für Q3/2019 einen Quartalsumsatz von 2,83 Mrd. US-Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 2,05 US-Dollar. Die Konsensusschätzungen der Analysten lagen dagegen nur bei einem Quartalsumsatz von 2,82 Mrd. US-Dollar sowie einem Gewinn je Aktie von 1,97 US-Dollar. Mission accomplished also!

Aufgrund der zunehmenden globalen Konjunktureintrübung sowie der damit verbundenen Unsicherheiten war der Vorstand bei seinem Ausblick jedoch sehr zurückhaltend, was wohl auch der Grund für den kurzfristigen Abverkauf der Aktie war. So erwartet man für Q4/2019 nur einen Quartalsumsatz von 2,97 Mrd. US-Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 2,25 US-Dollar, was beides deutlich unter den Konsensschätzungen der Analysten lag. Denn diese erwarten aktuell einen Quartalumsatz von 3,03 Mrd. US-Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 2,30 US-Dollar.

