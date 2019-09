In der Außenhandelsstatistik der eidgenössischen Zollverwaltung für August 2019 findet man viel Erwartetes, aber auch einige Überraschungen. Diese Statistik führt die Goldexporte und Goldimporte nach Bezugs- und Lieferländern auf Monatsbasis auf. Diese Zahlen sind relevant, da in den Goldraffinerien der Schweiz rund 50 % des weltweit nachgefragten Goldes verarbeitet werden.Im August 2019 stellen die Vereinigten Arabischen Emirate und Thailand mit 27,7 t und 22,6 t Gold die größten Goldlieferanten in die Schweiz, gefolgt von Argentinien und Peru mit 19,4 t und 12,3 t. Aus Deutschland importierte die Schweiz im August zudem 9,5 t Gold, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 77,6 %.

