=== M O N T A G, 23. September 2019 09:00 DE/CDU/CSU-Fraktion, Kongress "Modernisierung der Unternehmensbesteuerung in Deutschland", Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (1. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), PK zur Batteriestrategie, Salzgitter *** 10:00 DE/Bundesbank und Bafin, PG zum Ergebnis des LSI- Stresstests sowie der Umfrage zur Ertragslage und Widerstandsfähigkeit deutscher Kreditinstitute im Niedrigzinsumfeld, Frankfurt 10:00 DE/FDP-Fraktionschef Lindner und -Geschäftsführer Buschmann, Halbzeitbilanz der Legislatur, Berlin 10:30 EU/EZB, Konferenz zum Thema: "Inflation in a changing economic environment" (bis 24.9.), 19:00 Rede von EZB-Direktor Lane, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 DE/Konjunkturprognose des BdB - Bundesverband deutscher Banken 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September 14:10 DE/Bundeaußenminister Maas, PK mit Brexit-Chefunterhändler Barnier, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August 14:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Konferenz "Mega-Ökosystem Smart Living - Standortperspektiven für Deutschland", Berlin *** 15:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments; 17:00 Anhörung von Draghi in seiner Funktion als ESRB-Chef, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit September (1. Veröffentlichung) 15:50 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei der U.S. Treasury Market Conference, New York 19:00 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der Effingham County Chamber of Commerce 20:30 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Salem Area Chamber of Commerce - US/UN-Sondergipfel zum Klimaschutz, u.a. Teilnahme von Bundeskanzlerin Merkel, New York - US/Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Abschluss Reise nach Washington (seit 22.9.) - Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 24. September 2019 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 2Q *** 08:00 DE/Tui AG, Buchungs-Update, Hannover *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK anlässlich der Nationalen Industriekonferenz, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 4 Mrd EUR 13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 2Q, Waterloo 13:30 DE/Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Präsident Münch, Vorstellung Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2018, Berlin 14:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Eröffnungsrede beim Treffen der Geldmarkt-Kontaktgruppe, Frankfurt 15:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Sitzung, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Juli *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q, Beaverton 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/UN-Vollversammlung, Beginn der Generaldebatte (bis 1.10.), New York M I T T W O C H, 25. September 2019 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis, Zörbig *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Juli/August *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September 09:00 DE/Bitkom-Präsident Berg und Städtetag-Präsident Jung, Ankündigung des nationalen Digitaltages 2020, Berlin 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:00 EU/EZB, Roundtable zu "Euro Risk-Free Rates", u.a. Eröffnungsrede von EZB-Direktor Coeure und Rede von ESMA-Chef Maijoor (09:10), Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 12:00 DE/SPD, Konferenz "Vom Wohngipfel zur Wohnwende", Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim Lake Forest Rotary Club 16:00 DE/Bundestagsausschuss Digitale Agenda, Öffentliche Anhörung zum Thema "Digitale Währungen, insbesondere Libra", Berlin *** 16:00 US/Neubauverkäufe August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:00 DE/Parlamentarischer Beirat des Bundestages für nachhaltige Entwicklung, Gespräch zum Thema "Mögliche CO2-Bepreisungs-Modelle", Berlin D O N N E R S T A G, 26. September 2019 01:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Dallas Business Club *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Lippstadt *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober *** 09:00 DE/Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kongress anlässlich 70 Jahre FAZ, u.a. Teilnahme von Deutsche-Bank-Chef Sewing (10:30) und Bundeskanzlerin Merkel (13:15), Frankfurt 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt 09:30 DE/DIHK, PG zu "Mittelstand gegen Cyberangriffe sichern", Berlin *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August 11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, Neustadt/Weinstraße *** 11:30 GB/Gea Group AG, Kapitalmarkttag, London *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/BIP 2Q (3. Veröffentlichung) 15:30 EU/European Systemic Risk Board (ESRB), Jahreskonferenz (bis 27.9.), Eröffnungsrede von Präsident Draghi, u.a. Rede von SSM-Chef Enria (17:15), Frankfurt 15:30 US/Fed, Eröffnungsrede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer Dallas-Fed-Konferenz 20:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC), Billings F R E I T A G, 27. September 2019 *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August *** 08:00 BE/BASF SE, Capital Markets Day, Gent *** 08:45 FR/Verbraucherpreise September (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch August *** 09:00 DE/Commerzbank AG, PK zum Strategie-Update, Frankfurt 09:00 EU/European Systemic Risk Board (ESRB), Abschluss Jahreskonferenz (seit 26.9.), u.a. Rede von EZB-Ratsmitglied Knot (09:15), Frankfurt *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September 11:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV, Lippstadt 12:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (2. Umfrage) 18:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Princeton Club of New York *** - DE/Stellenindex BA-X September - DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede beim Amtswechsel in der Hauptverwaltung in Baden-Württemberg, Stuttgart - EU/Ratingüberprüfungen für Polen (Fitch), Serbien (Fitch), Slowakei (Moody's), Ukraine (S&P) S O N N T A G, 29. September 2019 - AT/Parlamentswahlen in Österreich ===

