Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, bis zum 12. Rosenheimer Börsentag am 20. Oktober sind es nur noch etwas mehr als vier Wochen. Und wie jedes Jahr feile ich am Feinschliff für meinen Vortrag. Denn schließlich sollen die Besucher des Börsentages einen Mehrwert mit nach Hause nehmen, der sich bei Anlage-Entscheidungen in bare Münze umsetzen lässt. Sie wissen:Die Kunst...

Den vollständigen Artikel lesen ...