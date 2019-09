Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Heute taucht der Börsenpunk in die Tiefen der Müllbeseitigung ab. Ganz groß in diesem Bereich ist Veolia. Die Franzosen überzeugen aber auch noch auf anderen Ebenen. Der heutige Hot Stock Scanship hat sich ebenfalls Müllentsorgung auf die Fahnen geschrieben. Allerdings in einem ganz besonderen Gebiet, nämlich auf hoher See. Weitere Infos zu Scanship gibt es hier: https://www.boersenmedien.de/produkt/clean-tech-boom-der-nchste-100-prozent-strike-1453.html Folgende Aktien werden im Video besprochen: Nel (WKN: A0B733), STS Group (WKN: A1TNU6), Salesforce (WKN: A0B87V), 2G Energy (WKN: A0HL8N), Dynacert (WKN: A1KBAV), Veolia (WKN: 501451), Scanship (WKN: A111AY). Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk