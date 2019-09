FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank will die Online-Bank Comdirect mit der Muttergesellschaft zusammenführen, massiv in Technologie investieren und netto 2.300 Stellen abbauen. Das sieht ein Strategieprogramm vor, das die Geschäftsbank in der nächsten Woche mit dem Aufsichtsrat erörtern will. Entscheidungen seien bislang nicht getroffen worden, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

Laut Strategieentwurf will die Commerzbank die ausstehenden 18 Prozent Comdirect-Aktien mit einer Prämie von voraussichtlich 25 Prozent auf den unbeeinflussten Kurs kaufen. Geplant sei ein Ausbau des mobilen Vertriebskanals im Retailbanking. Das Filialnetz soll um 200 auf 800 ausgedünnt werden aber eine wichtige Säule im Vertrieb bleiben.

Für neue Technologien sind Investitionen von rund 750 Millionen Euro geplant - in Digitalisierung, IT-Infrastruktur und Wachstum. Die Restrukturierung, die neben den Filialschließung einen konzernweiten Abbau von zusätzlich rund 4.300 Vollzeitstellen vorsieht, wird 850 Millionen Euro kosten. In strategischen Bereichen ist zugleich ein Aufbau von rund 2.000 Vollzeitstellen geplant, so dass sich die Belegschaft insgesamt um rund 2.300 Mitarbeiter verringern wird.

