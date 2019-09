Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



St. Margarethen (pta042/20.09.2019/15:25) - CLEEN Energy AG verhandelt mit der Stadtwerke Klagenfurt AG über einen Contracting-Vertrag. Inhalt ist ein Großauftrag für Photovoltaik-Anlagen zur nachhaltigen Stromversorgung sowie Umrüstung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung für Gebäude in der Stadt Klagenfurt. Die genauen Standorte und Einsparmaßnahmen an den Standorten werden noch definiert.



Das Gesamtvolumen für CLEEN Energy beträgt voraussichtlich EUR 15 Millionen und entspricht damit mindestens dem Fünffachen des Umsatzes 2018. Die Erträge werden beginnend mit der Fertigstellung der einzelnen Objekte ab Frühjahr 2020 monatlich während der Vertragslaufzeit von 12 Jahren erzielt.



Die Umsetzung erfolgt mit einem Contracting-Modell, bei dem CLEEN Energy die Planung der Einsparmaßnahmen, die Errichtung, den Betrieb sowie die Vorausfinanzierung des Projekts übernimmt.



Die Stadtwerke Klagenfurt verfolgen damit eine konsequente Umsetzung der Smart City Strategie. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Klagenfurt AG hat den Verhandlungen zugestimmt.



20. September 2019 Der Vorstand



