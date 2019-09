Die Commerzbank will die Online-Bank Comdirect mit der Muttergesellschaft zusammenführen, massiv in Technologie investieren und netto 2.300 Stellen abbauen.Das sieht ein Strategieprogramm vor, das die Geschäftsbank in der nächsten Woche mit dem Aufsichtsrat erörtern will. Entscheidungen seien bislang nicht getroffen worden, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.Laut Strategieentwurf will die Commerzbank die ausstehenden 18 Prozent comdirect bank-Aktien mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...