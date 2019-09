Nach dem Kapitalmarkttag von Rocket Internet am Vortag überwiegt am Aktienmarkt weiterhin die Enttäuschung der Investoren.Nachdem die Papiere der Beteiligungsfirma am Donnerstag bereits um 2 Prozent nachgegeben hatten, verloren sie am Vormittag weitere 3,9 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Ende Mai und waren schwächster Titel im MDAX. Zuletzt standen sie bei 22,88 Euro und damit 4,35 Prozent tiefer. Der Kurs war am Vortag unter die 200-Tage-Linie als Indikator für den langfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...