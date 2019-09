Google will drei Milliarden Euro in europäische Rechenzentren investieren. 600 Millionen Euro davon sollen in das Zentrum im finnischen Hamina fließen. In einem Blogartikel und über Twitter hat Google-Chef Sundar Pichai angekündigt, dass der Konzern als Teil der Vision eines "hilfreichen Googles für alle" in den nächsten zwei Jahren drei Milliarden Euro in europäische Rechenzentren investieren werde. Damit habe der Konzern seit 2007 insgesamt 15 Milliarden Euro in die europäische Internetinfrastruktur investiert. Laut Google würden ...

