Die USA und Australien haben eine Initiative beschlossen, um die Versorgung mit strategisch wichtigen seltenen Erden zu sichern.Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die hierbei existierende Abhängigkeit von China geostrategisch unerwünscht ist und deshalb ein strategisches Risiko darstellt. Ziel sei es, einen stabilen und sicheren Weltmarkt zu gewährleisten, der nicht so leicht durch Schocks und äußere Einflüsse beeinträchtigt wird.Die Initiative soll beim anstehenden Besuch des australischen Premiers im Weißen Haus verabschiedet werden. Australien besitzt zwar derzeit nur 2,8 % der weltweiten Reserven an seltenen Erden. Jedoch machen neue Förderprojekte in Australien rund die Hälfte aller weltweit laufenden Initiativen zur Erschließung seltener Erden aus. In den USA befindet sich hingegen nur eine Mine für den Abbau seltener Erden und keine Anlage zu ihrer Verarbeitung. Derzeit baut der größte Verarbeiter seltener Erden außerhalb Chinas, die australische Lynas Corp., eine Verarbeitungsanlage im US-amerikanischen Bundesstaat Texas.

