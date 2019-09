BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die nächtliche Marathonsitzung zur Vorbereitung des Klimakabinetts verteidigt. Union und SPD hätten sich "seit Wochen immer und immer wieder in verschiedenen Kreisen getroffen". Nun sei ein Punkt erreicht worden, die Hürden zu nehmen, die die Koalition auch an zehn Abenden vorher nicht genommen habe. "Das ist auch etwas, das Politik so anders macht", sagte Merkel. "Man kann am Ende seinen Kopf nicht durchsetzen." Für sie sei ein Kompromiss "etwas Gutes".

Merkel ergänzte, sie wolle den Schlaf nicht missen "und werde den auch nachholen." Union und SPD hatten sich am Donnerstagabend getroffen, um die Eckpunkte für das Klimakabinett vorzubereiten. Die Verhandlungen über das Klimaschutzprogramm 2030 dauerten mehr als 18 Stunden.

September 20, 2019 09:48 ET (13:48 GMT)

