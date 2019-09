Die Wall Street ist mit bescheidenen Kursgewinnen in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Knapp eine Stunde nach dem Börsenstart stieg der Dow Jones Industrial am Freitag um 0,30 Prozent auf 27 174,76 Punkte. Dennoch zeichnet sich für den US-Leitindex damit ein Wochenminus von 0,17 Prozent ab: Am Montag hatte ein Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen für einen Kursrückschlag gesorgt, von dem sich der Dow trotz der Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed am Mittwoch nur teilweise erholt hat.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,26 Prozent auf 3014,52 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,07 Prozent auf 7907,22 Punkte bergauf. Bei allen drei Börsenbarometern lassen neue Rekorde nach den Hochs im Juli damit weiter auf sich warten./gl/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0229 2019-09-20/16:35