ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

GB00B00T3528 Shearwater Group PLC 20.09.2019 GB00BKT6VH21 Shearwater Group PLC 23.09.2019 Tausch 100:1 7814

CA1716401056 Cicada Ventures Ltd. 20.09.2019 CA90238V1067 Cicada Ventures Ltd. 23.09.2019 Tausch 10:1 7881