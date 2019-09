Die Nachfrage nach Wertpapieren von Online-Streaming-Diensten starte erst so richtig im Jahr 2016 und drückte die Aktie von beispielsweise Netflix von einem Kursniveau von 80 US-Dollar auf ein Rekordhoch von 423,20 US-Dollar binnen zwei Jahren aufwärts. In nur einem halben Jahr verlor das Papier bis Ende Dezember 2018 aber wieder 45 Prozent an Wert und markierte bei 231,23 US-Dollar seinen vorläufigen Tiefpunkt. Zu Beginn dieses Jahres startet dann eine massive Offensive der Käufer, höher als das Niveau von 385,99 US-Dollar konnte der Wert dabei jedoch nicht mehr zulegen. In den letzten Monaten gaben die Notierungen wieder sichtlich nach und pendelten sich im Bereich von zuletzt 290,00 US-Dollar und dem 38,2 % Fibonacci-Retracement ein. Diese Unterstützungszone wurde im heutigen Handelsverlauf verlassen, damit werden wieder größere Abgaben wahrscheinlich und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...