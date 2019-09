"Wissenschafts-Talk: Visionen für die Zukunft" Samstag, 12. Oktober2019, von 10 bis 6 Uhr

Im Rahmen des Wissenschaftsfestivals, das in diesem Jahr unter dem Motto "Wissenschafts-Talk: Visionen für die Zukunft" steht, wird das Bildungsinstitut ISAE-SUPAERO am Samstag, dem 12.Oktober, von 10 bis 18 Uhr seinen gesamten Campus für die Öffentlichkeit öffnen. Diese Veranstaltung richtet sich an Familien, Unternehmen, Partner, Journalisten und ehemalige Studenten und soll über 3.000 Teilnehmer anziehen wie schon in den drei Vorjahren!

Das Programm für diesen Tag bietet zahlreiche Gelegenheiten, die Wissenschaft von heute und unsere Vision von der Wissenschaft der Zukunft mit den damit verbundenen Herausforderungen für die Zukunft unseres Planeten zu entdecken.

Auf dem Programm stehen

Besuche in den Laboratorien und Forschungsabteilungen mit Flugsimulatoren

Besuch im Aeroakustik-Windkanal, der einzigen Anlage dieser Art in Europa

Vorführungen: Wie man ein Flugzeug fliegt, Projekt 'Enoskelet', Augmented Humans, Aeroelastizität, Drohnen, Anwendung des gyroskopischen Effekts in Raumfahrtsystemen, piezoelektrischer Effekt, Laser für die Kommunikation mit Lichtgeschwindigkeit auf der Erde und im Weltall, das unendlich Kleine in 3D, Roboter-Feuerwehrmann-Spiel, Experimentierraketen, Künstliche Intelligenz, Blockchain, Bildsensoren, ein Blick auf die Welt

Treffen mit Studentenclubs

Treffen mit ISAE-SUPAERO-Start-ups

Ausstellungen

Präsentation von digitalem Lernen und innovativen Lösungen für die digitale Bildung

Informationsstände zu Schulungsprogrammen, zur ISAE-SUPAERO-Stiftung, zum Diversitätsprogramm OSE l'ISAE-SUPAERO, zum Erasmus-Programm, zur ISAE Group, zur Ehemaligen-Vereinigung und zum Aéroscopia-Museum

Aktivitäten für Kinder

Konferenz zum Thema "Wie kann dieses Flugzeug sicher fliegen?"

Führungen durch Campus, Sportstätten, Studentenwohnheime und Cafeteria

Studentenshop

Musik von der Studentenband 'Los Soupaéros'

Der kleine Touristenzug von Toulouse sorgt für Mobilität auf dem Campus

Praktische Informationen

Eintritt frei

Adresse: 10 avenue Edouard Belin 31055 Toulouse. Ringstraße (Rocade) Ausfahrt 20.

Keine Parkmöglichkeiten in der Nähe. Kommen Sie bitte mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus Nr. 27 und 37, Aussteigen an der Haltestelle "Laas CNRS" oder "SUPAERO"; Metro-Station "Faculté de Pharmacie")

Ausweis erforderlich

Eingang an der Avenue Colonel Roche oder Avenue Edouard Belin VélôToulouse-Stationen in der Nähe

Speisen und Getränke vor Ort erhältlich

