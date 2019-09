In Anlehnung an unsere letzte Kommentierung "PALLADIUM - Die Tür ist (noch) zu!" vom 18.09. überschreiben wir die heutige Kommentierung bereits deutlich optimistischer, denn beim Edelmetall tut sich so kurz vor dem Wochenende etwas. Der Chart wird diesbezüglich deutlicher. Bei Palladium ist pünktlich zum Wochenende der Ausbruch über die massive Widerstandszone 1.600 / 1.620 US-Dollar angelaufen. Nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...