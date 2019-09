Berlin (ots) - Zum Klimaschutzpaket der Bundesregierung äußert sich BDI-Präsident Dieter Kempf: "Kein großer Wurf, aber wichtige Weichenstellungen"



- "Das Klimapaket der Bundesregierung enthält nicht den

angekündigten großen Wurf, aber wichtige Weichenstellungen für

einen effizienten und nachhaltigen Klimaschutz. Jetzt kommt es

darauf an, die genannten Ziele und Maßnahmen rasch und konkret

auszugestalten. Unsere Unternehmen brauchen schnell Klarheit

über Belastungen, Entlastungen und Investitionsbedingungen. Das

Bekenntnis zu einem kontinuierlichen Monitoring ist richtig,

aber keinesfalls dürfen marktwirtschaftliche Prinzipien durch

Instrumente planwirtschaftlicher Steuerung überlagert werden. - Die Bundesregierung legt erkennbar Wert auf Investitionszyklen,

Kaufentscheidungen und betriebswirtschaftliche

Kosten-Nutzen-Rechnungen. Dennoch bleibt es trotz der

vielfältigen Maßnahmen ein Kraftakt, die erforderlichen

Investitionen bis 2030 umzusetzen. Der beschlossene

Zertifikatehandel für Gebäude und Verkehr ist ein Einstieg in

ein marktorientiertes CO2-Bepreisungssystem. Es ist enorm

wichtig, dieses neue nationale System nur als Zwischenlösung zu

verstehen und europäisch anschlussfähig zu halten. - Unsicher ist, wie unsere Unternehmen am Standort auch zukünftig

mit Blick auf Strom- und Gaspreise wettbewerbsfähig bleiben.

Angesichts steigender Kosten ist es für Unternehmen und

Beschäftigte umso wichtiger, schnelle Garantien zur Minderung

von Anpassungslasten zu erhalten. Nur dann wird die Regierung

Wort halten können, Wohlstand und Beschäftigung dauerhaft zu

sichern. Wichtig ist mit Blick auf die Entlastung von

Unternehmen, die in der Kohlekommission getroffenen

Vereinbarungen eins zu eins umzusetzen. Die von der Regierung

angekündigte Abschmelzung der EEG-Umlage bleibt weit hinter den

Erwartungen zurück. - Das Ziel, den Anteil von E-Fahrzeugen bis 2030 mindestens zu

verfünfzigfachen, ist an der äußersten Grenze der

Realisierbarkeit. Entscheidend sind klimafreundliche Lösungen

für die mehr als 35 Millionen Fahrzeuge, die auch 2030 noch mit

Verbrennungsmotor unterwegs sein werden. Völlig unverständlich

ist, dass steuerliche Impulse für die Entwicklung CO2-neutraler

Kraftstoffe komplett fehlen. - Die Entscheidung für eine steuerliche Förderung der

energetischen Gebäudesanierung war überfällig. Nun muss sie mit

dem Bundesrat rasch, attraktiv und für mindestens zehn Jahre

