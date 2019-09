Die US-Notenbank Fed hat eine regelmäßige Intervention am amerikanischen Geldmarkt angekündigt. Wie bereits in den vergangenen Tagen sollen bis zum 10. Oktober weitere spezielle Wertpapiergeschäfte erfolgen, die jeweils frisches Geld in den Markt leiten, teilte die Notenbank am Freitag in Washington mit. Die Geschäfte werden täglich von Montags bis Freitags erfolgen und ein Volumen von jeweils bis zu 75 Milliarden US-Dollar haben.

Wie bereits an den beiden Vortagen hat die Fed auch am Freitag den Banken liquide Mittel in Höhe von 75 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Am Dienstag, dem ersten Tag des Eingriffs, waren es 53,2 Milliarden Dollar gewesen. Das Geld steht den Banken für einen Tag zur Verfügung.

Am Dienstag hatte die Fed erstmals seit der globalen Finanzkrise am Interbankenmarkt interveniert. Grund war ein plötzlicher Liquiditätsmangel im Bankensektor, den Fachleute etwa auf hohe Steuerzahlungen durch Unternehmen und das hohe Angebot an amerikanischen Staatsanleihen zurückführen. Die Eingriffe der Fed haben die Lage mittlerweile beruhigen können./jkr/jha/

