Châtel-Saint-Denis, Schweiz (ots/PRNewswire) - Das Schweizer Familienunternehmen Laurastar, das im Jahr 2020 sein 40-jähriges Jubiläum feiert, kündigt die Übernahme der Firma durch die zweite Generation an: Julie und Michael Monney. Sie treten in die Fußstapfen ihres Vaters Jean Monney, Unternehmer und Mitbegründer von Laurastar, der Vorsitzender des Verwaltungsrats der Laurastar Group bleibt. Vorstellung des neuen CEO-Duos und der Projekte der Gruppe.



Die Geschwister nehmen die Herausforderung von Fortbestand und Zukunft an



Julie und Michael Monney verfügen gemeinsam über jegliches Know-how, um das Schweizer KMU auf der Welle des Erfolgs zu halten. Sie stehen für die hohen Ansprüche an Qualität, Leistung und Design, dank denen das Savoir-faire der Marke Weltstandard ist. So stellt Laurastar in dem entscheidenden Moment des Generationswechsels einen vielversprechenden Übergang sicher.



Julie Monney, die sich für Produktinnovation und Markenmanagement begeistert, übernahm im Jahr 2011 nach zehn Jahren internationaler Erfahrung (Unilever Cosmetics, Procter & Gamble, Landor Genf) die Marketingleitung der Gruppe. Sie verfügt über einen Bachelorabschluss in Journalismus, den sie an der Universität Lausanne erworben hat, sowie über einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Webster University in Genf.



Michael Monney hat seit 2010 die kaufmännische Leitung der Gruppe inne. Nachdem er sich zunächst auf den Schweizer Markt konzentriert hatte, öffnete er sich schon bald dem internationalen Markt und entwickelte Zweigstellen der Gruppe in Europa sowie anschließend in Asien und Amerika. Mit seiner Leidenschaft für Innovation und neue Wachstumsquellen begleitete er das Unternehmen in die digitale Ära. Nach zwei Masterabschlüssen in Business und Wirtschaftsinformatik an der HEC Lausanne arbeitete Michael in der Financial & Consulting Abteilung von Ernst & Young.



Das Familienduo setzt auf den Wert einer natürlichen, flexiblen und ehrgeizigen Zusammenarbeit. "Michael und ich betrachten uns als Co-Piloten: Die Welt verändert sich rasant und die Ansätze im Management mit ihr. Die gemeinsame Leitung wird dem Unternehmen zu einer umfangreicheren Vision verhelfen", sagt Julie Monney. "Julie und ich ergänzen uns sehr gut, was unsere Charaktere, Kompetenzen und Erfahrungen angeht. Ich denke, eine Frau und einen Mann, die sich gut kennen, an der Spitze von Laurastar stehen zu haben, ist eine große Stärke", fügt Michael hinzu.



Eine Familie mit 40-jähriger Erfolgsstory



Die Nachfolge von Jean Monney führt uns zurück zur Gründung von Laurastar im Jahr 1980. Nachdem sich das Unternehmen zunächst auf die Produktion von Uhren und Modeaccessoires konzentriert hatte, entwickelte sich die Geschäftstätigkeit mit der Herstellung des ersten Bügelbretts mit integriertem, professionellem Dampfgenerator weiter. Als Visionär erkannte der Unternehmer sofort, dass diese Technologie den Alltag von Privatpersonen verändern würde. "Ich habe immer schon eine Schwäche für schöne Materialien gehabt, und unsere Expertise steht ganz im Einklang mit dieser Leidenschaft: Stoffe pflegen und ihre Schönheit zur Geltung bringen", erklärt Jean Monney. So hat sich die Marke Laurastar weiterentwickelt, indem sich das Unternehmen auf die Forschung und Entwicklung von Produkten mit immer ausgereifteren Funktionalitäten und immer besserem Design konzentrierte. "Ich bin sehr stolz, dass meine Kinder Teil dieser Unternehmergeschichte sind. Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen, und dass die beiden für die Gruppe ein Mehrwert sein werden, ist eine Tatsache", fügt er hinzu.



Expansions- und Innovationsprojekte für LAURASTAR



Ganz wie zuvor ihr Vater sehen Julie und Michael Monney zahlreiche Zukunftsprojekte für die Gruppe vor.



Ende 2019 wird Laurastar seine neue globale Zentrale in Châtel-St-Denis beziehen. Die modernen Designerbüros werden nicht nur den Alltag, sondern auch die Leistung und den Wirkungsgrad der Mitarbeiter verbessern. Sie werden eine internationale Plattform im Einklang mit der Marke bieten und eine Verbesserung der Kreativität und der Innovation ermöglichen, die für die Einhaltung der Versprechungen der Gruppe unentbehrlich sind. Im nächsten Jahr wird die Gruppe 40 Jahre Erfolg feiern.



Außerdem wird Laurastar demnächst seine brandneue Fabrik einweihen und neue innovative Produkte präsentieren. Die Marke möchte im Einklang mit den Gewohnheiten ihrer Kunden bleiben, insbesondere mit denen der Millennium-Generation, die eher Entknitter-Techniken als Bügel-Technologie nutzt. Darüber hinaus wird sich das Wachstum der Marke auf die neuen asiatischen Märkte wie beispielsweise in China, Südkorea, Taiwan und Singapur stützen.



Und schließlich möchte sich die Gruppe auch weiterhin für einen verantwortungsbewussteren und respektvolleren Umgang mit Ressourcen und der Umwelt einsetzen und legt auch in Zukunft großen Wert auf den Kampf gegen vorzeitigen Verschleiß. Jedes Produkt ist so konzipiert, dass es eine ganze Generation begleiten kann. Laurastar verpflichtet sich außerdem, an allen Produkten mindestens 10 Jahre lang Reparaturen vorzunehmen.



Die LAURASTAR-Gruppe



Mit über 2,8 Millionen Produkten, die in mehr als 40 Ländern auf der ganzen Welt verkauft wurden, ist die Gruppe Laurastar Weltmarktführer im Bereich der professionellen Bügelsysteme für Privatpersonen. Der Hauptsitz der Gruppe Laurastar befindet sich in der Schweiz und beschäftigt, zusammen mit den Zweigstellen in Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Ungarn ungefähr 225 Mitarbeiter. 2020 feiert das Unternehmen 40 Jahre Innovation im Dienste höchster Pflegequalität für Textilien. In der Schweiz stattet die Marke fast ein Viertel aller Haushalte aus.



