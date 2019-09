Durchaus positive Ansätze zeigte zuletzt die Aktie des Onlinehändlers für Tierbedarf, zooplus (WKN: 511170). Angetrieben wurde die Aktie dabei jedoch unter anderem von einem Peer Group-Vergleich mit der Aktie des US-Pendants Chewy. Denn Chewy konnte vor wenigen Monaten einen sehr erfolgreichen Börsengang an der altehrwürdigen New York Stock Exchange (NYSE) feiern. So stiegen die erst im Juni zu 22 US-Dollar emittierten Papiere in der Spitze auf über 37 US-Dollar.

Aktuell jedoch notiert die Chewy-Aktie mit rund 27 US-Dollar deutlich unter den damaligen Höchstkursen. Dennoch ist es prinzipiell eigentlich positiv zu werten, dass sie damit immer noch rund +25% über dem Emissionspreis liegen. Gleichzeitig ist jedoch verständlich, dass die Anleger bei zooplus zuletzt ebenfalls deutlich vorsichtiger geworden sind. Zumal ja auch diese Aktie immer noch rund +20% höher notiert als vor dem IPO von Chewy in den USA.

