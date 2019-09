Wir sind eine Gemeinschaft von Medizinern, die sich über Ideen austauschen und Probleme lösen



Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - LigneSante (https://lignesante.com/) gab heute bekannt, dass sie ihre Energie und Ressourcen in die Weiterentwicklung der Ausbildung der medizinischen Industrie über die Bedeutung eines integrierten medizinischen Ansatzes investieren. Integrative Medizin ist eine Kombination aus traditioneller Medizin und alternativen Therapien wie traditionelle Kräutermedizin, Akupunktur und Massage.



"Ich wurde mir der Bedeutung der Zusammenarbeit mit anderen Ärzten und Therapeuten bewusst, und es frustrierte mich, dass die Suche nach der richtigen Kontaktperson schwierig war. In der heutigen Zeit ermöglichen soziale Medien eine unmittelbare Kommunikation zwischen Millionen von Menschen. Der völlige Mangel an Tools für den Online-Austausch zwischen Ärzten ist für mich fast schockierend gewesen."



- Dr. Fumagalli, Gründer (https://lignesante.com/)



Was sind die Vorteile der integrativen Medizin?



1. Fokus auf die Behandlung des Patienten



Die medizinische Fachwelt, die sich der integrativen Medizin widmet, versteht, dass es viel wichtiger ist, den Menschen als Ganzes zu behandeln. Das bedeutet, tiefer als nur auf die Oberfläche des Problems zu schauen; der Arzt sucht nach der Ursache und arbeitet daran, die Gewohnheiten zu ändern, die das Problem verursacht haben. Diese Form der Behandlung ist langfristig sehr effektiv, da es nicht nur zur Heilung, sondern auch zur Verbesserung der Lebensqualität der Patienten kommt.



2. Der Patient kennt alle Abläufe



Die Integrative Medizin versucht, den Patienten zum Partner zu machen und ihn über alles, was passieren wird, aufzuklären. Es geht nicht nur um die Bereitstellung von Medikamenten oder die Empfehlung von Analysen, sondern auch um Lebensentscheidungen, die Ihre Zukunft beeinflussen.



Außerdem berücksichtigt es andere Aspekte, wie z.B. die Meinungen des Patienten über die Behandlung und frühere Erfahrungen mit verschiedenen alternativen Therapien.



3. Ruhiger Ablauf



Anstatt den Patienten mit vielen Veränderungen, Informationen und Behandlungen zu überfordern, agiert der Spezialist Schritt für Schritt. So kann sich der Patient an die Veränderungen anpassen und die Behandlung besser akzeptieren.



4. Es ist hervorragend für Menschen mit chronischen Problemen geeignet



Die integrative Medizin ist ein sehr gutes Instrument für Menschen, die unter chronischen Problemen oder Schmerzen leiden und oft leiden, weil die traditionelle Medizin nicht herausfinden kann, was ihr zugrunde liegendes Problem ist. Die integrative Medizin versucht wieder einmal, den ganzen Körper im Gleichgewicht zu halten.



5. Gewährleistung Ihrer kompletten persönlichen Betreuung



Da die integrative Medizin das Gesamtbild und nicht nur die Symptome betrachtet, müssen Ärzte mehr Zeit mit dem Patienten verbringen, um zu verstehen, worum es geht und was das zugrunde liegende Problem ist. Dies führt in der Folge zu einer signifikanten Verbesserung der Gesundheit durch eine viel schnellere Genesung als bei herkömmlichen Behandlungen.



Die Wahl eines Fachmanns für alternative Therapien kann schwierig sein, besonders wenn Sie zum ersten Mal eine solche Behandlung in Anspruch nehmen. Um zu wissen, was Sie bei der Wahl eines Alternativmediziners beachten sollten, lesen Sie den folgenden Bericht (https://lignesante.com/health-news/).



LigneSante (https://lignesante.com/myclinic/) ist derzeit als kostenlose 90-Tage-Testversion erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie https://lignesante.com/



Über LigneSante (https://lignesante.com/): Wir sind eine Gemeinschaft von Medizinern, die Ideen austauschen, Notizen vergleichen, Patienten überweisen und einen integrierten Ansatz der Medizin anstreben. Letztendlich zur Verbesserung der Menschheit.



Jayson Lux

Lux Inbound (https://luxinbound.com/)

+41 78 664 76 71

jayson@luxinbound.com Photo: https://mma.prnewswire.com/media/998757/LigneSante_Health_News.jpg



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/997556/LigneSante_Logo.jpg



Original-Content von: LuxInbound, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100069061/100832704