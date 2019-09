Netflix-Chef Hastings hat anlässlich einer Konferenz im englischen Cambridge deutlich gemacht, dass er seine Geschäftsstrategie auch mit dem Markteintritt von Disney und Apple nicht ändern will. Hastings sprach zwar von einer "ganz neuen Welt, die im November starte". Ebenso erwarte er "harten Wettbewerb" dadurch, dass Filmfreunde künftig eine "ganze Menge Auswahl" an Streaming-Diensten haben. Dennoch sehe er keine Notwendigkeit, seine Unternehmensstrategie anzupassen, berichtet Variety. Netflix-Chef will weiterhin das Binge-Watching kultivieren Worauf Hastings sich bezieht, ist der ...

