NEW YORK (Dow Jones)--Mit moderaten Gewinnen zeigt sich die Wall Street am Freitag. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,3 Prozent auf 27.167 Punkte, der S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu, wie auch der Nasdaq-Composite. Einerseits kehrt nach der Fed-Entscheidung am Mittwoch und den kräftigen Ölpreisbewegungen rund um die Krise am Golf wieder etwas mehr Ruhe ein. Andererseits ist am Tag des vierfachen Verfalls mit stärkeren Bewegungen und Ausschlägen in beide Richtungen zu rechnen.

Ein stützender Faktor ist die wiederaufkeimende Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit. Zum einen soll US-Präsident Donald Trump Hunderte von chinesischen Produkten von den Zöllen ausgenommen haben, wie Medien berichten. Zum anderen treffen sich gegenwärtig Vertreter aus Washington und Peking, um die höherrangigen Gespräche Anfang Oktober vorzubereiten.

Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Derweil äußerten sich US-Notenbanker zur jüngsten Zinssenkung. So erläuterte Boston-Fed-Präsidenten Eric Rosengreen - ein Falke im Offenmarktausschuss der Fed - seine Gründe für die Ablehnung der Zinssenkung. Diese sei nicht notwendig gewesen. Es bestehe die Gefahr, dass sich die Preise für riskobehaftete Vermögenswerte weiter erhöhen und die Schuldenaufnahme angeheizt werde. Rosengreen sieht Risiken durch Instabilitäten im Finanzsystem, sollte die US-Notenbank die Zinsen weiter senken. Das könne den nächsten Abschwung verschärfen, wenn er kommt.

St. Louis-Fed-Präsident James Bullard verwies hingegen zur Rechtfertigung des Zinsschritts in einer Stellungnahme auf eine sich abzeichnende Verlangsamung der US-Wirtschaft.

Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise knüpfen an die Aufwärtsbewegung des Vortages an. Gestützt hatte hier die Meldung, dass Saudi-Arabien verarbeitete Ölprodukte einführen muss. Der Commerzbank zufolge weckt dies Zweifel, ob die Zerstörungen der saudi-arabischen Ölanlagen tatsächlich so rasch behoben werden können wie bislang behauptet. Die Sorte WTI steigt um 1,2 Prozent auf 58,85 Dollar je Fass, Brent gewinnt 0,9 Prozent auf 64,99 Dollar.

Der Goldpreis steigt leicht um 0,2 Prozent auf 1.502 Dollar je Feinunze. Auch Anleihen bleiben etwas gesucht. Die Zehnjahresrendite sinkt um 0,6 Basispunkt auf 1,78 Prozent.

Der Euro nähert sich wieder von oben der Marke von 1,10 Dollar, an der er an den vergangenen Tagen mehrfach abgeprallt war. Teilnehmer vermuten, dass die tendenzielle Dollar-Stärke anhalten dürfte. Nervöse Bewegung gibt es im Pfund, das zunächst auf ein Achtwochenhoch bei 1,2583 Dollar kletterte, gestützt von Äußerungen des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, der sich optimistisch zu einem möglichen Brexit-Deal geäußert hat. Inzwischen ist die Devise aber wieder kräftig abgesackt auf 1,2489 Dollar.

Steelcase nach Zahlen fest

Gute Zahlen des Büroeinrichters Steelcase treiben die Aktie um 10,2 Prozent. Das Unternehmen steigerte in seinem zweiten Quartal den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 60,5 Millionen Dollar und setzte mit 998 Millionen Dollar 14 Prozent mehr um. Analysten hatten lediglich mit 980 Millionen Dollar gerechnet.

Netflix knicken um 6,0 Prozent ein. Medienberichten zufolge will der Streaming-Konzern seine Ausgaben in Großbritannien kräftig erhöhen, um dem zunehmenden Wettbewerbsdruck zu begegnen.

McDonald's steigen um 0,1 Prozent. Das Unternehmen erhöhte die Quartalsdividende auf 1,25 Dollar je Aktie von 1,16 Dollar und teilte zudem mit, voraussichtlich wie geplant das Dreijahresziel einer Ausschüttung von 25 Milliarden Dollar zu erreichen. Per Ende August lag diese Summe bei 21 Milliarden Dollar.

Die Xilinx-Aktie sackt um 5,6 Prozent ab, nachdem der Finanzvorstand des Unternehmens zurückgetreten ist.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.166,84 0,27 72,05 16,46 S&P-500 3.011,96 0,17 5,17 20,15 Nasdaq-Comp. 8.170,97 -0,15 -11,91 23,14 Nasdaq-100 7.880,58 -0,27 -21,21 24,50 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,72 -2,0 1,74 51,6 5 Jahre 1,65 -0,9 1,66 -27,4 7 Jahre 1,73 -0,6 1,73 -52,1 10 Jahre 1,78 -0,6 1,78 -66,6 30 Jahre 2,21 -1,8 2,23 -85,4 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 17:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1004 -0,35% 1,1056 1,1052 -4,0% EUR/JPY 118,77 -0,45% 119,27 119,40 -5,5% EUR/CHF 1,0925 -0,34% 1,0960 1,0973 -3,0% EUR/GBP 0,8811 -0,05% 0,8792 0,8854 -2,1% USD/JPY 107,94 -0,09% 107,87 108,03 -1,6% GBP/USD 1,2489 -0,31% 1,2577 1,2482 -2,2% USD/CNY 7,0916 -0,07% 7,083 7,0966 +3,1% Bitcoin BTC/USD 10.169,61 -0,86% 10.186,75 9.864,50 +173,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,85 58,13 +1,2% 0,72 +22,5% Brent/ICE 64,99 64,40 +0,9% 0,59 +17,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.501,87 1.499,60 +0,2% +2,27 +17,1% Silber (Spot) 17,77 17,79 -0,1% -0,02 +14,7% Platin (Spot) 941,52 938,00 +0,4% +3,52 +18,2% Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,2% +0,00 -1,9% ===

