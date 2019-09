Die Toshiba Memory Holdings Corporation, die ab 1. Oktober 2019 offiziell unter dem Namen Kioxia Holdings Corporation auftritt, kündigte heute die Ernennung von Lorenzo A. Flores zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden (Vice Chairman) an. Diese Position wird er ab November 2019 besetzen.

Flores unterstützt das Unternehmen mit ausgewiesenen Erfolgen in leitender Funktion und umfassenden Erfahrungen im Finanzwesen der technologischen Branche. Er wird eng mit dem leitenden Managementteam zusammenarbeiten, um die globale Unternehmenserweiterung zu unterstützen.

Flores gehörte zuvor elf Jahre lang Xilinx Inc. an, wo er seit Mai 2016 als Chief Financial Officer und seit Februar 2018 als Executive Vice President tätig war. Zusätzlich zu seinen Rollen im Finanzwesen war er für die Informationstechnologie des Unternehmens verantwortlich. Während seiner Tätigkeit als Chief Financial Officer bei Xilinx schraubte Flores die Erträge, den Gewinn pro Aktie und den Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit in Rekordhöhen. Bevor Flores bei Xilinx eintrat, war er Assistant Vice President of Financial Planning and Analysis bei Cognizant Technology Solutions. Darüber hinaus bekleidete er zehn Jahre unterschiedliche Positionen bei Intel Corporation, unter anderem als Controller für die CPU-Gruppe der Intel-Architektur.

Flores besitzt Universitätsabschlüsse als Bachelor für Bauingenieurwesen und Betriebsführung (Civil Engineering und Management Science) des Massachusetts Institute of Technology und als Master of Business Administration der University of California, Los Angeles, USA.

"Wir heißen Lorenzo zu Beginn der Geschichte von Kioxia ganz herzlich in dieser entscheidenden Führungsrolle willkommen", sagte Stacy J. Smith, Executive Chairman von Toshiba Memory Holdings Corporation. "Mit seiner Erfahrung und seinen ausgezeichneten Kenntnissen der Halbleiterbranche ergänzt er das ohnehin bereits äußerst kompetente Führungsteam hervorragend. Zweifellos ist er die perfekte Wahl, um unser Unternehmen unter dem Namen Kioxia durch seine nächste Wachstumsphase zu führen.

"Ich gehe begeistert an diese Position heran und fühle mich geehrt, das Team beim Antritt seiner spannenden neuen Reise als Kioxia zu unterstützen.", erklärt Flores. "Toshiba Memory war in der Speicherbranche stets in führender Position, und Kioxia hat eine gute Ausgangsbasis, um uns in eine neue Ära der Speicherwelt zu führen."

Über Toshiba Memory

Die Toshiba Memory Group, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, ist spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Laufwerken (SSDs). Im April 2017 wurde Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hat, ausgegliedert. Toshiba Memory ist ein Wegbereiter für innovative Speicherlösungen und Dienstleistungen, die das Leben der Menschen bereichern und den Horizont der Gesellschaft erweitern. BiCS FLASH, die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie des Unternehmens, prägt die Zukunft des Speichers in High-Density-Anwendungen wie z. B. in leistungsfähigeren Smartphones, PCs, SSDs, Automobilen und Rechenzentren. Toshiba Memory wird seinen Namen am 1. Oktober 2019 offiziell zu Kioxia ändern. Weitere Informationen zu Toshiba Memory finden Sie unter https://business.toshiba-memory.com/en-jp/.

