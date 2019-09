Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta045/20.09.2019/22:05) - NET New Energy Technologies AG mit dem Sitz in Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu FN 481140i, gibt bekannt, dass der Investors Relations Bereich auf der Website nunmehr noch übersichtlicher gestaltet wurde und im Zuge dieser Umgestaltung ab sofort folgende relevante Informationen online gestellt wurden:



* Jahresabschluss (Einzelabschluss) der NET New Energy Technologies AG zum 31.12.2018



* Informationsmemorandum vom 12.06.2019 das als Teil des Einbeziehungsantrages zur Entscheidung über die Einbeziehung der Aktien der NET New Energy Technologies AG am 12.06.2019 an die Wiener Börse übermittelt wurde.



* das Informationsdatenblatt (Informationsblatt für Anleger), welches für das seit 29.7.2019 laufende öffentliche Angebot über Aktien der NET New Energy Technologies AG läuft.



Hintergrund: Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde bereits vor Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse, Handelssegment "direct market" dem Firmenbuch überreicht und war daher auch bisher über das Firmenbuch abrufbar. Zur leichteren Auffindbarkeit wird der Jahresabschluss zum 31.12.2018 nunmehr auch im Bereich Investor Relations auf der Webseite der Gesellschaft verfügbar gemacht.



Die Gesellschaft führt derzeit auf Grundlage des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 10.5.2019 ein öffentliches Angebot von jungen Aktien durch, welches nach Maßgabe des Alternativfinanzierungsgesetzes (AltFG) durch ein öffentliches Angebot über Wertpapiere im Rahmen der Ausnahme zur Prospektpflicht gemäß § 3 Abs. 1 Z 10 des Kapitalmarktgesetzes erfolgt. Das Angebot startete am 29.7.2019. Die jungen Aktien werden über einen Angebotszeitraum bis maximal 18. November 2019 angeboten werden. Die Zeichnung wird über eine eigene, mit Unterstützung der Rockets Holding GmbH aufgesetzte Emissionswebsite der Gesellschaft erfolgen, über welche auch das Informationsblatt gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 AltFG bereits seit Beginn der Emission auffindbar war. Nunmehr wird das Informationsblatt auch im Bereich Investor Relations auf der Webseite der Gesellschaft verfügbar gemacht.



Das Informationsmemorandum ist hingegen eine ausführlichere Information, die der Wiener Börse zusammen mit dem Antrag auf Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse, Handelssegment "direct market" übermittelt wurde. Auch diese Information wird zusätzlich im Bereich Investor Relations auf der Webseite der Gesellschaft verfügbar gemacht.



Über NET New Energy Technologies AG: NET New Energy Technologies AG ist ein traditionelles, bislang inhabergeführtes Industrieunternehmen mit Sitz in Wien / Österreich und den Tochtergesellschaften KMWP sowie KW Energetik, die rund 1000 km Luftlinie von Wien entfernt südwestlich von Kiew in der westlichen Hälfte der Ukraine gelegen sind. 110 Mitarbeiter und moderne Produktionsstätten haben die Gruppe zu einem international etablierten Industriedampf- und Heißwasserkessellieferanten für Anlagenbauer gemacht. Die langjährigen Kunden und Kraftwerksbetreiber als Endabnehmer schätzen die technische Expertise und Innovationskraft von NET, insbesondere bei der Verwertung von Biomasse, die Qualität der gefertigten Komponenten sowie die technologische Kompetenz.



Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Österreich oder in anderen Jurisdiktionen dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.



(Ende)



Aussender: NET New Energy Technologies AG Adresse: Karlsplatz 3/Top 19, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Dipl.-Ing.(FH) Yuliya Öztürk Tel.: +43 676 7735402 E-Mail: yuliya.oeztuerk@newenergytechnologies.at Website: www.newenergytechnologies.at



ISIN(s): ATNEWENERGY6 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1569009900321



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 20, 2019 16:05 ET (20:05 GMT)