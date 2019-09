Der US-Präsident wehrt sich gegen Vorwürfe, er habe einem ausländischen Amtskollegen unangemessene Versprechungen gemacht. Den Informanten beschuldigt er, parteilich zu sein.

US-Präsident Donald Trump hat Medienberichte über ein angebliches unangemessenes "Versprechen" gegenüber einem ausländischen Staats- oder Regierungschef als "lächerlich" abgetan.

Ein Geheimdienstmitarbeiter hatte wegen Äußerungen Trumps in einem Telefonat bei einer internen Kontrollbehörde eine Beschwerde eingelegt, wie die "Washington Post" und "New York Times" am Donnerstag berichteten. Der Generalinspekteur der ...

