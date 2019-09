Am Morgen des 19.September lüfteten sowohl die 2019 Consumer Electronics China (CE China) als auch die International Consumer Electronics Summit (CE Summit) in der Guangzhou PWTC Expo ihren Schleier. Der CE Summit wurde von der IDG Asia gemeinsam mit der Berlin Exhibition Guangzhou Co., Ltd. organisiert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190920005525/de/

Launching Ceremony of CE Summit 2019 (Photo: Business Wire)

Der CE Summit liegt am Puls der Zeit, er erklärt sowohl die Internet-Innovation als auch intelligente Entwicklungen zu zentralen Themen und setzt zwei parallele Foren der "Umarmung des Internet of Everything (IoE), der Eröffnung des intelligenten Lebens" und auch "die Einsichtnahme, die Vertiefung intelligenter Befähigung" außerhalb des zentralen Forums. Rund 1.000 Brancheneliten aus aller Welt werden gemeinsam an anderthalb Tagen die Entwicklungstrends der globalen Unterhaltungselektronik erörtern. Unter ihnen werden nahezu einhundert Gäste aus Reihen bekannter Hersteller, wissenschaftlicher Investoren sowie aus Unternehmensteams ihre Reden halten und sich an den Interaktionen beteiligen.

Mit einem einzigartigen Standortvorteil, einem überlegenen Geschäftsumfeld, einem idealen Industriesystem, einem zufriedenstellenden wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und großartigem Entwicklungspotential bietet Guangzhou nicht nur eine bessere Plattform für CE China und CE Summit, um den Markeneinfluss zu verbessern, sondern es wird auch mehr Kooperationsmöglichkeiten für die Aussteller und Käufer aus aller Welt bieten.

Gemäß der Einführung durch den Gastgeber soll die Konferenz der globalen Verbraucherelektronikindustrie die Entwicklung basierend auf fünf Aspekten ermöglichen. Zunächst sollen die Versammlung der globalen Verbraucherelektronikbrancheneliten, die Ausstellung und Veröffentlichung der weltweit allerneuesten Produkte und Technologien und eine umfassende Interpretation und Vorhersage von Entwicklungstrends der Branche erfolgen. Gleichzeitig wird die Konferenz abgehalten, um eine Plattform als Basis für Interaktionen, den Austausch und die Beschleunigung von Innovationen sowie der Aktualisierung von Technologie, Produkten, der Branche, Geschäftstätigkeiten und der Betriebsart voranzutreiben. Darüber hinaus wird die Konferenz die Verbindung und die Zusammenarbeit im Bereich Investment vertiefen, die Implementierung und Entwicklung von technischen Errungenschaften und Projekten weiter fördern und technologische Innovationen und industrielle Innovationen weiter stimulieren. In Bezug auf Import- und Exporthandel wird die Konferenz die diversifizierte Entwicklung der Import- und Exporthandelsstruktur durch Förderung des Austauschs und der Zusammenarbeit in der globalen Verbraucherelektronikindustrie fördern. Schließlich wird die Konferenz durch ihr Profitieren von dem großen Talentpool weitere Karriereentwicklungsmöglichkeiten und Beschäftigungschancen schaffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190920005525/de/

Contacts:

Vesper Qin

vesper_qin@idgchina.com.cn