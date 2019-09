21.09.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX entwickelte sich diese Woche mit Plus 1,7% stärker als die internationalen Märkte. Vor allem das starke Kursplus von ATX- Schwergewicht OMV hievte den Index nach oben. Ölwerte profierten vom Hochschnellen der Ölpreise nach einem Drohnenangriff auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien und den darauffolgenden Spannungen in der Golf-Region. Nach der Zinssenkung durch die EZB letzte Woche, folgte diese Woche wie erwartet die Fed mit einer weiteren ...

