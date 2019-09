Osram hat zur neuen Woche relativ gute Chancen, deutlich nach oben zu klettern. In der abgelaufenen Woche hat sich nicht viel geändert. Der Kurs näherte sich der Marke, die AMS für die Übernahme geboten hat. Die Annahmefrist wird am 1. Oktober ändern, also in gut einer Woche. Insofern ist der gestiegene Kurs keine Überraschung. Fraglich ist nun nur noch, ob das Angebot in den kommenden Tagen erhöht wird. Zweitkonkurrent gibt vielleicht nicht auf… Noch immer ist das Angebot zweier US-Finanzinvestoren ... (Robert Sasse)

