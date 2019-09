Amazon bestellt 100.000 Elektro-Lieferwagen bei Rivian, also bei dem US-Startup, in das der Online-Händler bereits im Februar in großem Umfang investiert hatte. Die Ankündigung des Transporter-Kaufs ist Teil eines nun veröffentlichten Klimaschutzplans von Amazon. In diesem bekennt sich der E-Commerce-Riese dazu, bis zum Jahr 2030 zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien zu setzen und bis zum Jahr 2040 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...