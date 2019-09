Ripple: Neue Partnerschaften sorgen für Fantasien

Denn fast im Wochentakt werden im Fall von Ripple neue Partnerschaften geschlossen.

So wurde Anfang September bekannt, dass Ripple nun auch mit der Faysal Bank Limited (FBL), einer der größten Banken Pakistans, kooperiert. Die neue Partnerschaft passt perfekt zu den Zielen der pakistanischen Bank, die sich aktiv an der Entwicklung und Unterstützung von digitalem Geld beteiligt. 2017 war die FBL die erste Geschäftsbank in Pakistan, die eine digitale Karte herausbrachte, die speziell Online-Zahlungen und E-Commerce-Käufe unterstützt.

