Rebecca Freitag hat eine Million Unterschriften in ihrer Hosentasche - so viele Unterstützer haben die Klimainitiativen, die die 26-jährige Berlinerin als UN-Jungdelegierte am Samstag vor den Vereinten Nationen vertreten wird. Die Signaturen sind alle auf einem USB-Stick gespeichert, den sie bei dem Jugendklimagipfel der Vereinten Nationen Generalsekretär António Guterres übergeben will. "Wir haben über 80 Länder aus 5 Kontinenten und insgesamt über eine Millionen Unterstützer", sagte die 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Freitag lebt in Berlin und studiert Umweltwissenschaften an der Humboldt-Universität. Ihr Interesse für Nachhaltigkeit wurde das erste Mal 2012 bei einem Austauschprogramm in Ägypten geweckt: "Da habe ich gemerkt, dass viele Probleme, die es dort gibt, überall auf der Welt existieren, dass es an den meisten Plätzen der Erde noch viel schlimmer ist als bei uns." UN-Jugenddelegierte wurde Rebecca Freitag durch eine Ausschreibung des Bundesjugendrings für das Ehrenamt. Unterwegs als Umweltaktivistin ist sie eigenen Aussagen zufolge schon seit Jahren.

In New York vertritt Freitag nun Petitionen aus Dutzenden Ländern. Die regionalen Vorstöße seien dabei genauso wichtig wie die globale Vernetzung der Kampagnen. Nur dadurch könne man genug Druck auf die Politik für einen wirklichen Wandel der Klimapolitik ausüben. Die am Freitag beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung jedenfalls bezeichnet Freitag als "Symbolpolitik": "Das was in Deutschland beschlossen wurde, wird offensichtlich nicht ausreichen und ist letztendlich Pillepalle. Wir fühlen uns nicht ernst genommen."/scb/DP/zb

