Fiat Chrysler will mit einer Flotte von 600 bis 700 Elektroautos Vehicle-to-Grid-Technologie testen. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnete der Autobauer jetzt mit dem italienischen Energieversorger Terna. Das bis 2021 laufende Projekt soll in den kommenden Monaten starten. Bei dem Vorhaben soll allen voran der elektrische Fiat 500 zum Einsatz kommen, der ab dem zweiten Quartal 2020 in ...

